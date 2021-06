Gazzetta - Koulibaly si sta convincendo a restare: il motivo è legato a Spalletti

Koulibaly, che sembrava pronto all'addio, pare che si stia convincendo a restare, a non cercare nuove esperienze e a tentare il colpo grosso col Napoli. La presenza in panchina di Spalletti è una garanzia anche per chi aveva creduto che il progetto tecnico fosse arrivato al capolinea, dopo quanto accaduto con Rino Gattuso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.