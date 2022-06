Gazzetta - Koulibaly tentato dal Barcellona: la situazione rinnovo

Il nodo rinnovo di Kalidou Koulibaly continua a tenere banco in casa Napoli.

Il nodo rinnovo di Kalidou Koulibaly continua a tenere banco in casa Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro del difensore dipenderà dagli sviluppi della situazione economica del Barcellona. Il senegalese vuole capire se il club catalano è disposto a fare uno sforzo per decidere se intraprendere una nuova scommessa in Spagna per vincere qualche titolo.

Intanto De Laurentiis potrebbe fare una eccezione per il rinnovo di Koulibaly. In parte lo ha già fatto offrendo per il rinnovo oltre 4 milioni netti, cifra che ha deciso di non destinare a nuovi ingaggi che si attesteranno al massimo poco sopra i 3 milioni. Se i blaugrana non incalzassero ecco che magari il discorso rinnovo potrebbe essere ripreso.