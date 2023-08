Gazzetta - Kvaratskhelia, pronto il rinnovo 'per riconoscenza': promessa ribadita anche a Dimaro

Con Kvaratskhelia non c’è stato molto di cui discutere: aveva firmato un contratto da 1,5 milioni a stagione fino al 2027 e non era prevista alcuna revisione

© foto di www.imagephotoagency.it

Con Kvaratskhelia non c’è stato molto di cui discutere: aveva firmato un contratto da 1,5 milioni a stagione fino al 2027 e non era prevista alcuna revisione dei termini, scrive la Gazzetta dello Sport per raccontare del rinnovo del contratto: "Tuttavia, l’impatto devastante avuto sul campionato non poteva passare sotto traccia e, più che una questione economica, è diventata di status e riconoscenza. Per questo il presidente non si è scomposto e ha accordato un aumento a 2,5 e il prolungamento per un altro anno.

L’accordo è stato raggiunto verbalmente poche settimane dopo la chiusura del campionato, le promesse sono state ribadite durante il ritiro di Dimaro a fine luglio e saranno messe per iscritto a tempo debito, senza fretta. Anche perché il giocatore non ha mai manifestato il desiderio di lasciare Napoli".