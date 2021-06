Gazzetta - L'Inter insidia il Napoli: Emerson è il primo obiettivo a sinistra

Mentre proseguono le trattative per l'uscita di Achraf Hakimi col PSG, sul marocchino dell'Inter è da segnalare anche l'inserimento forte del Chelsea. E proprio dai Blues, scrive la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri potrebbero pescare per trovare il giocatore in grado di raccogliere l'eredità di Ivan Perisic a sinistra. Per il quotidiano infatti Emerson Palmieri ha definitivamente superato gli altri concorrenti ed è ora il primo obiettivo di Marotta e Ausilio. Sul giocatore, però, continua ad essere attento anche il Napoli.