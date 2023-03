Gazzetta - L’Inter lavora sottotraccia per Koulibaly: è tra i nomi per il dopo Skriniar

In casa Inter resta aperto anche il dossier relativo al difensore che dovrà sostituire Milan Skriniar.

In casa Inter resta aperto anche il dossier relativo al difensore che dovrà sostituire Milan Skriniar. Come riportato da Gazzetta.it., la società nerazzurra sta lavorando sottotraccia al nome di Kalidou Koulibaly, nome già emerso a gennaio. Il senegalese al Chelsea sta vivendo una stagione piena di alti e bassi, molto dipenderà dagli ultimi mesi dell’annata. Ovviamente servirebbe che il calciatore o il club londinese venissero incontro all’Inter per l’ingaggio (troppi i 10 milioni di euro netti a stagione percepiti dall’ex Napoli). In casa Chelsea si monitora anche il nome di Trevoh Chalobah, che nonostante il rinnovo firmato poco tempo fa fino al 2028 potrebbe partire in prestito.