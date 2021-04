Gazzetta - La Fiorentina c'è, ma Gattuso non firma perché concentrato sul Napoli

La Fiorentina fa sul serio per Rino Gattuso in vista della prossima stagione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Prematuro parlare di un accordo vicino anche se l’approccio c’è stato. Perché se da un lato la Fiorentina sarebbe pronta a concludere, il tecnico vuole rimanere concentrato sul campionato e non ha alcuna fretta di firmare". Anche perché il quotidiano sottolinea il lavoro di Mendes, con Premier e Liga altre possibili destinazioni del tecnico calabrese.