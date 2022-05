Gazzetta - La Juve incontra Pogba: sul piatto ingaggio da oltre 10mln (bonus compresi)

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive di un incontro fissato con il suo entourage per domani per capire se ci sono i margini per il grande colpo.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus continua a sognare un ritorno di Paul Pogba. Giunto alla scadenza del contratto col Manchester United, il centrocampista francese cambierà squadra e l'interesse della Vecchia Signora non è di certo una novità. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive di un incontro fissato con il suo entourage per domani per capire se ci sono i margini per il grande colpo.

Proposta e concorrenza

Secondo la Rosea la dirigenza bianconera metterà sul piatto un ingaggio da 7,5 milioni a stagione più ricchi bonus che porterebbero il classe '93 a guadagnare anche una cifra in doppia cifra nel caso in cui li maturasse, ma non si spingerà oltre. Proprio per questo il PSG, che di problemi economici non ne ha, resta in vantaggio. Più di tutti, d'altronde, può avvicinare le richieste economiche di Pogba, che a Manchester percepisce 15 milioni circa a stagione.