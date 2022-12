Gazzetta - La Juve non può permettersi Giuntoli: ingaggio troppo elevato

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato così il primo test degli azzurri ad Antalya.

GIOVANILI GAZZETTA - IL NAPOLI HA GIÀ IL VICE-LOBOTKA: LA STELLINA IACCARINO CHE DISSE NO A JUVE E MILANESI Iaccarino, il Napoli ha in casa il vice Lobotka. E per l’azzurro disse no a Juve, Inter e Milan, scrive la versione on line della Gazzetta dello Sport raccontando del talento che Spalletti ha voluto in ritiro con i grandi e che in passato stregò anche Bruno... Iaccarino, il Napoli ha in casa il vice Lobotka. E per l’azzurro disse no a Juve, Inter e Milan, scrive la versione on line della Gazzetta dello Sport raccontando del talento che Spalletti ha voluto in ritiro con i grandi e che in passato stregò anche Bruno... LE ALTRE DI A IL CENTRAVANTI PIÙ TOSTO? BIJOL DELL'UDINESE: "OSIMHEN FORTISSIMO, HO AVUTO VITA DIFFICILE" Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, ha parlato alla pagina Chiamarsi Bomber, tornando sul gol realizzato contro l'Inter. Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, ha parlato alla pagina Chiamarsi Bomber, tornando sul gol realizzato contro l'Inter.