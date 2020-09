Gazzetta - La Roma non molla Veretout: è stato seguito ma costa 40mln e per Fonseca è incedibile

Jordan Veretout è stato per settimane il primo grande obiettivo di mercato del Napoli per la mediana. Un giocatore che ora la Roma si gode all'indomani della doppietta contro la Roma. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la società giallorossa lo ha sempre valutato 40 milioni di euro, trattabili, perché per Fonseca era incedibile. L'allenatore lo ritiene profilo indispensabile per la sua mediana e il campo gli sta dando ragione.