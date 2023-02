Gazzetta lancia il Napoli anche in Champions: "Il più bello. Ed alcune big si sfidano tra loro"

Fuori la peggior Juve europea degli ultimi anni, ma il Napoli è stato forse il più bello e e forte della prima fase (con Bayern e City)

© foto di www.imagephotoagency.it

Fuori la peggior Juve europea degli ultimi anni, ma il Napoli è stato forse il più bello e e forte della prima fase (con Bayern e City), scrive la Gazzetta dello Sport in focus che introduce l'avvicinamento alla Champions: "Indecifrabili Inter e Milan. I nerazzurri però hanno eliminato il Barcellona in una di quelle sfide che ti fanno compiere un salto di qualità e sembrano saldi come ai bei tempi. Apparentemente il Milan è arrivato nel momento peggiore, quando doveva esaltare il lavoro degli ultimi tre anni e invece sembra imploso. Neanche il sorteggio è stato favorevole a Pioli senza Bennacer e Maignan e con il discusso ritorno alla difesa a tre. Con il Porto l’Inter può giocarsela, tenendo però presente che Conceiçao in Europa è un brutto cliente per tutti, soprattutto le italiane.