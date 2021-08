Gazzetta, Laudisa: “Anguissa chiude il mercato in entrata. Su quello in uscita...”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “Il mercato del Napoli? Con l’arrivo di Anguissa è chiuso in entrata, mentre bisogna ancora valutare quello in uscita. Ounas è in scadenza, quindi credo che i partenopei vogliano cederlo adesso per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. Il mercato della Juve? Pjanić è a un passo dal ritorno a Torino, mentre non dovrebbe essere ceduto nessuno, sebbene continuino a susseguirsi voci sull’addio di McKennie. Ramsey resterà, anche perché è infortunato e quindi è difficilmente piazzabile. Il mercato delle milanesi? L’Inter, con l’acquisto di Correa, non si muoverà più, il Milan sta accelerando con il Brest per Romain Faivre e sta lavorando alla cessione di Castillejo”.