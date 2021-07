Gazzetta, Laudisa: "Con l'infortunio di Demme Spalletti chiederà una conferma"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: "C'è stata grande attenzione sulla scelta di Ronaldo ma lui già da 20 giorni aveva comunicato che si sarebbe presentato alla Continassa. Kessié ha fatto una promessa al Milan a vita, ora siamo curiosi di vedere cos'accadrà con il suo agente, se prenderà piede il progetto quinquennale. Il Milan vuole fare in fretta: dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu non vuole fare lo stesso con lui. Mertens e Ibrahimovic pesano sulle richieste contrattuali degli altri? Sicuramente il problema pesa, anche il dialogo con Insigne stenta a prendere corpo.

Infortunio Demme e Napoli sul mercato? Il tema è economico, realisticamente Spalletti chiederà a Fabian Ruiz di adattarsi e di rimanere, anche perché al momento offerte non se ne vedono. Demiral? Andrebbe in Premier League o in Bundesliga, dove i soldi ci sono. Ecco perché la Juve può alzare il prezzo. Locatelli? Vuole andare alla Juventus quindi questo avvantaggia i bianconeri".