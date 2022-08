Gazzetta, Laudisa: "Il Napoli ha dichiarato incedibile Zerbin. Gaetano? Ha richieste"

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, ha dato le ultime su Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, ha dato le ultime su Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano nel corso di un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Zerbin è stato dichiarato incedibile dal club e dunque resterà almeno fino a gennaio e si vedrà quanto spazio troverà. Gaetano? E' un passo indietro rispetto a Zerbin ed è ritenuto utile ma non indispensabile. La Cremonese sta insistendo per riaverlo, ci sono anche altre squadre di Serie A che lo vorrebbero in prestito, così come il Parma di Pecchia".