Gazzetta, Laudisa: "Il Valencia non può prendere Politano, deve rientrare di 70mln”

"Kim? Il pericolo maggiore per il Napoli è stato il Rennes, perché lo allena lo scopritore del sudcoreano che l’aveva allenato in Cina".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di 'Radio Marte' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: "Bayern interessato a Osimhen? E’ una voce nata un mese fa, ma ormai è datata perché poi il club bavarese ha preso Mané in attacco.

Caso Politano? Le parole di Giuffredi non so un’invenzione, il caso è davvero esistito, poi se Spalletti voglia chiuderlo dipenderà molto se arriveranno offerte per l’esterno ritenute congrue dal Napoli. Il Valencia deve rientrare di 70 milioni, ha tre giocatori importanti in scadenza, non ha quindi in numeri economici per poter prendere Politano.

Kim? Il pericolo maggiore per il Napoli è stato il Rennes, perché lo allena lo scopritore del sudcoreano che l’aveva allenato in Cina. Anche oggi il Napoli ha avuto un call positiva per Kim, credo che a breve l’affare possa chiudersi.

Solbakken, più Napoli o Roma? Il Napoli per andare a finalizzare deve prima cedere, forse la Roma ne ha più bisogno. La vedo una bella sfida tra i due club, bisogna tenere conto anche la tempistica, manca ancora tanti giorni alla fine del mercato”.