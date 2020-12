Gazzetta, Laudisa: "Llorente alla Samp. Per Milik occhio al Milan"

Nel corso di 'Radio Goal', Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport ha parlato di mercato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Fernando Llorente andrà alla Sampdoria, affare fatto. Ci sarà anche un'opzione a giungno per un prolungamento col club blucerchiato. L’attaccante aveva proposte anche dalla Spagna, ma sembra che la proposta della Samp l’abbia convinto di più. Sarà uno dei pochi movimenti del mercato invernale vista la minima disponibilità economica dei club dovuti dagli stadi vuoti e dagli introiti ridotti causa Covid.

Milik? Il Napoli è in una situazione apparente di forza, il polacco come stipendio è un onere relativo per il club azzurro. Vediamo cosa accadde in casa Milan visto l’infortunio di Ibra, si era parlato anche di Inter, ma adesso nessuno vuole spendere 18mln.

La rottura di Gomez con l’Atalanta? C’è stato il patto col giocatore per fargli giocare le prossime due gare e dopo parlare con chiarezza. Anche se ci sarà il chiarimento con Gasperini credo che ormai la storia del Papu a Bergamo sia agli sgoccioli, lui vorrebbe andare via a parametro zero".