Gazzetta, Laudisa: “Per Koulibaly la Juve potrebbe inserire un giovane talento"

"Temo che per Koulibaly e Fabian l’asticella venga spostata più avanti, anche se sembra che il difensore abbia già detto no all’offerta di De Laurentiis".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli ne ha parlato l'esperto di mercato della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa: "Prossima settimana decisiva per i rinnovi del Napoli? Non so se possa essere decisiva, a parte Ospina e Mertens, gli altri hanno ancora una stagione in azzurro. Temo che per Koulibaly e Fabian l’asticella venga spostata più avanti, anche se sembra che il difensore abbia già detto no all’offerta di De Laurentiis. E’ ancora presto per capire come andrà a finire. L’esigenza del club è quella di ridurre il monte stipendi, ciò induce che il verdetto su Koulibaly arriverà più avanti. E’ una partita lunga, entrambe le parti si giocano tanto e nessuno vorrà cedere. Se la Juventus si farà avanti per Koulibaly con decisione potrebbe anche inserire Gatti nell’operazione.

Senesi come sostituto di Koulibaly? Ha mezzi importanti, ma bisogna capire il prezzo e la rendita di Koulibaly o se ci saranno delle contropartite. L’argentino ha grandi qualità, ma credo che abbia anche un prezzo importante".