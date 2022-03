Gazzetta, Laudisa: “Possibile asta per Bremer tra Napoli, Inter e le inglesi"

"Il suo prezzo però sta salendo anche a causa anche delle sirene inglesi".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: “Bremer lascerà il Torino in estate? Cairo si sente forte anche in relazione alle ultime prestazioni del suo difensore, basti pensare a quella in marcatura sullo juventino Vlahovic nell'ultimo derby. Il suo prezzo però sta salendo anche a causa anche delle sirene inglesi. Ci sono infatti diversi club della Premier League pronti ad inserirsi e probabilmente assisteremo ad una vera e propria asta tra Napoli, Inter e le altre interessate".