Gazzetta, Laudisa: “Scricchiolii tra Atletico e Simeone: situazione da monitorare”

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Garcia potrebbe andare al Napoli? Si è liberato da poco e ha quei requisiti che evidentemente Italiano non aveva. De Laurentiis ha già dimostrato in passato di puntare su allenatori in ascesa o su altri che dovevano risalire. Il nome di Garcia va esattamente in questa direzione.

Gallardo? Il presidente del River ha detto che ha chiuso un ciclo importante e che attende una chiamata dall’Europa. E’ in stand-by soprattutto per l’Atletico Madrid, perché ci sono scricchiolii con Simeone e quella situazione è da monitorare".