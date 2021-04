Gazzetta, Laudisa su Insigne-Milan: "Può essere davvero un obiettivo? A meno di un clamoroso scambio..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: "Agente di Insigne a Casa Milan? Il club l'ha considerata una visita di cortesia ma io mi chiedo poi se effettivamente Insigne può essere un obiettivo per il Milan. Anche perché in quella zona di campo il Milan è affollato. A meno che non si pensi a un clamoroso scambio con qualche giocatore con il contratto a scadenza, come per esempio Romagnoli. Ma gli ostacoli economici mi sembrano evidenti. Non so se il Milan punti a Insigne. Il Milan ha un altro problema, cioè il centravanti. Il braccio di ferro con Calhanoglu, Calabria e Romagnoli nasce proprio dal fatto che le richieste oltre i 4 milioni non vengono ascoltate. Ecco perché sono freddino sull'ipotesi di Insigne al Milan.

Rinnovo Insigne? I prezzi stanno scendendo per i cartellini. Come il Napoli deve guardare al futuro e al monte stipendi il tema riguarda anche la Juventus o l'Inter. Tutti aspettano sperando che il domani sia meno nero. Io non vedo la possibilità che i calciatori vengano soddisfatti.

Livellamento del campionato? Tante società sono sullo stesso piano, l'Inter ha avuto più continuità per lo Scudetto. Dietro c'è un'ammucchiata e il Napoli è emblematico a riguardo: ha una caratura tecnica cresciuta negli anni. La Roma uguale, la Lazio prima del COVID-19 era addirittura in testa alla classifica. Il problema sarà dopo con il calo degli introiti, magari l'anno prossimo non sarà così agguerrita la lotta alla Champions League perché molti dovranno ridimensionare".