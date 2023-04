Gazzetta - Lazio in Champions? Parte l'assalto a Zielinski! Il prezzo fatto dal Napoli

Due regali per la Champions: in caso di arrivo tra le prime quattro in campionato, la Lazio ha intenzione di sferrare l'assalto a Piotr Zielinski

Due regali per la Champions: in caso di arrivo tra le prime quattro in campionato, la Lazio ha intenzione di sferrare l'assalto a Piotr Zielinski (e ad Andrea Pinamonti). A riferirlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: il centrocampista, vecchio pallino di Sarri, rappresenterebbe il sostituto ideale di Milinkovic, ma Lotito proverebbe ad acquistarlo a prescindere dal futuro del Sergente. Il polacco è in scadenza nel 2024 con il Napoli: per portarlo a Formello occorrono 25-30 milioni di euro.