Gazzetta - Lazio, per il vice-Immobile non è da scartare la pista low cost

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è alla ricerca di un vice-Immobile e al momento, secondo La Gazzetta dello Sport, le opzioni sono due: Jovane Cabral, sì, ma anche Francesco Caputo. La Rosea scrive che la pista che porta all'attaccante della Sampdoria non è ancora da scartare. La società aveva valutato il profilo qualche settimana fa, ma l'ex Sassuolo pareva non convincere più e tutto era stato messo in stand-by. Invece il quotidiano rosa fa sapere che il nome di Caputo è da tenere ancora in considerazione, dal momento che potrebbe essere preso per una cifra inferiore rispetto a quella che si andrebbe a spendere per Cabral (5-6 milioni).