Gazzetta - Leeds su De Paul, ma occhio al Napoli: la società ci pensa per il dopo Allan

Rodrigo De Paul può lasciare l'Udinese, il Leeds ci pensa, ma occhio al Napoli. La società azzurra, dopo aver piazzato Allan, vuole prendere in considerazione il giocatore. La Lazio lo considera il talento da inserire, in caso di partenza di uno dei suoi pezzi pregiati, il grande colpo da fare. Ci prova anche la Juventus, nel caso. Ma con Gino Pozzo non si discute più di tanto. 40 milioni, ok il prezzo è giusto. De Laurentiis lo sa.