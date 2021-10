Gazzetta - Lo United si è informato per Insigne e l'Inter è sempre stata attenta

Se Lorenzo Insigne non dovesse rinnovare col Napoli, ci sarebbe la fila per ingaggiarlo a parametro zero. In Italia c'è l'Inter ma sono diverse le società interessate. Ecco quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Tra poco più di tre mesi Insigne potrà firmare gratis per un’eventuale nuova squadra. Il Napoli deve di fatto riacquistarlo, all’estero il Manchester United si è informato. L’Inter è sorniona, ascolta. Oggi la priorità sono i rinnovi, Brozovic e Barella, per i quali la prossima settimana potrebbero esserci novità. Ma sui parametri zero la società nerazzurra è sempre stata attenta".