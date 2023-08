Gazzetta - Lozano ha già l'accordo coi Los Angeles: si tratta in extremis

Su Hirving Lozano, in uscita dal Napoli, hanno chiesto informazione i Los Angeles FC che ha come stella della squadra l’altro talento messicano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Su Hirving Lozano, in uscita dal Napoli, hanno chiesto informazione i Los Angeles FC che ha come stella della squadra l’altro talento messicano Carlos Vela, ormai 34enne. Per Lozano sarebbe già pronto un contratto di quattro anni, ma prima il Napoli aspetta un’offerta ufficiale, che dovrà essere di almeno 20 milioni di euro. La sensazione è che la trattativa potrebbe decollare presto (domani finisce mercato in America), anche perché l’agente ieri è arrivato nella sede del ritiro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.