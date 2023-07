Gazzetta - Lozano lascerà Napoli: già scelto il sostituto

Uno tra Lozano e Politano con ogni probabilità lascerà gli azzurri che oggi ufficialmente riprendono la stagione col raduno a Castel Volturno

Uno tra Lozano e Politano con ogni probabilità lascerà gli azzurri che oggi ufficialmente riprendono la stagione col raduno a Castel Volturno, quindi c’è la necessità di intervenire per garantire a Rudi Garcia un’altra opzione nel reparto. Il principale indiziato per la cessione è il messicano, che ha l’ingaggio più alto della rosa insieme ad Osimhen (4,5 milioni) ed è ritenuto sacrificabile da De Laurentiis. Karlsson potrebbe essere il profilo giusto per sostituirlo, per quanto in campo generalmente parta largo a sinistra, così da convergere sul destro per concludere anche dalla distanza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.