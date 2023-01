Gazzetta - Lozano può andar via: per sostituirlo piace tantissimo Adama Traoré

Il Napoli non molla Adama Traoré. Un affare per la prossima stagione, quando Hirving Lozano potrebbe andar via, scrive La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli non molla Adama Traoré. Un affare per la prossima stagione, quando Hirving Lozano potrebbe andar via, scrive La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli si sta portando avanti per colmare l’eventuale cessione di Hirving Lozano: piace tantissimo Adama Traoré dal Wolverhampton. Lopetegui spinge perché il connazionale firmi il rinnovo, ma Giuntoli ha già manifestato il suo interesse stuzzicando l’ex attaccante del Barcellona".