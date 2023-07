Gazzetta - Lunedì un altro colpo (per il futuro) in porta: si chiude per Caprile, i dettagli

Elia Caprile sarà presto un calciatore del Napoli, club che poi lo girerà in prestito all'Empoli per fargli vivere la sua prima stagione in Serie A.

Elia Caprile sarà presto un calciatore del Napoli, club che poi lo girerà in prestito all'Empoli per fargli vivere la sua prima stagione in Serie A. Il portiere, attualmente in forza al Bari, potrebbe sbarcare in Toscana già la prossima settimana. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

"A Empoli hanno scelto Caprile per il dopo Vicario. Nato nel 2001, il Bari gli ha affidato la porta in B e per una manciata di minuti non si è ritrovato promosso in A. Il Napoli lo acquisterà dal Bari per poi girarlo in prestito all’Empoli. Dovrebbe essere questa la via. Così la casa madre resterebbe proprietaria e nel frattempo gli garantirebbe una stagione per conoscere e vivere la Serie A da vicino in Toscana. L’affare potrebbe chiudersi lunedì, con la firma dei contratti e le conseguenti visite mediche"