Gazzetta, Malfitano sicuro: “Se arriva un’offerta da 25 mln per Insigne, il Napoli lo cede”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, ha parlato nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Insigne a De Laurentiis si evitano accuratamente. Il patron azzurro non ha intenzione di parlare con il procuratore di Insigne per la questione rinnovo del contratto. Se dovesse arrivare un’offerta di 25 milioni, credo che il Napoli non ci penserebbe troppo per venderlo”.