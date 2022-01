Gazzetta - Mandava, Giuntoli proverà il colpo last-minute: su di lui anche la Lazio

Il Napoli non vuole fermarsi sul mercato e dopo aver ormai chiuso l’affare Tuanzebe vuole regalare a Spalletti un altro rinforzo. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, spiega che la società azzurra vuole risolvere il problema della fascia sinistra e il profilo individuato è quello di Reinildo Mandava. Il classe 1994 del Lille ha il contratto in scadenza a giugno e il club francese chiede 7-8 milioni di euro. Sul terzino del Mozambico c’è la concorrenza in Italia anche della Lazio. Giuntoli, si legge, vorrebbe giocare d’attesa, per poi tentare il colpo last minute negli ultimi giorni di mercato con un’offerta al ribasso, provando a sfruttare anche gli ottimi rapporti tra i due club.