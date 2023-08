Gazzetta - Mavropanos torna in auge per la difesa, ma ADL non spenderà cifre iperboliche

Sfumato Kevin Danso, il Napoli sta vagliando diverse opzioni per la difesa. Il club azzurro non vuole spendere molto.

Sfumato Kevin Danso, il Napoli sta vagliando diverse opzioni per la difesa. Il club azzurro non vuole spendere cifre iperboliche in questo ruolo, considerando che Rudi Garcia ha a disposizione anche altri difensori. Kostantinos Mavropanos è uno dei nomi della lista, Josip Sutalo è invece freddo perché il pezzo si è impennato. A riportarlo sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport.