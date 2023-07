Gazzetta - Maxime vuole Napoli, ma ADL non affonda il colpo: il motivo

Per Maxime Lopez, nonostante la sua apertura, De Laurentiis non ha affondato il colpo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per Maxime Lopez, nonostante la sua apertura, De Laurentiis non ha affondato il colpo. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro sa che quando si parte col Sassuolo bisogna chiudere in fretta. Dovrà decidere quale sarà il momento giusto. L'esperienza Raspadori insegna.