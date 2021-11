Gazzetta - Mazraoui attirato dal Napoli: può arrivare a gennaio con un indennizzo all'Ajax

Non solo Mandava, c'è un altro obiettivo del Napoli seguito per gennaio. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Noussair Mazraoui dell’Ajax è in scadenza di contratto dopo un rapporto col club olandese avviato sin dalle giovanili. Finora Mazraoui ha dribblato ogni ipotesi di rinnovo. Vuol mettersi alla prova in una nuova esperienza all’estero. La possibilità di arrivare a Napoli lo attira particolarmente. In estate è stato quotato sui 15 milioni. Anche lui potrebbe arrivare a gennaio pagando un indennizzo all’Ajax".