Gazzetta - Meité, il Napoli si inserisce: duello col Milan per il centrocampista del Torino

Il Napoli sfida il Milan per Meité, centrocampista del Torino. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che gli azzurri si sono inseriti per la trattativa che conduce al mediano che ormai è in uscita dai granata perché vuole essere ceduto. Il quotidiano scrive, parlando di Milan: "Il dialogo con il Torino per un prestito procede spedito, anche se ci sono altre società interessate, Napoli compreso".