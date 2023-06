Gazzetta - Mendes lavora per ADL: sta cercando di liberare Conceicao dal Porto

TuttoNapoli.net

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte: "Il post Spalletti? Credo che ci sia in questo momento un duello tra Sergio Conceicao e Italiano per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il portoghese ha una clausola da 18 milioni di euro, ma il Napoli non vorrebbe pagare. L'agente del tecnico lusitano, Jorge Mendes, ha già avviato la pratica per liberarlo dal Porto e De Laurentiis sta seguendo gli sviluppi".