Gazzetta - Meret, futuro in bilico. E Gollini ha sorpreso ADL

Futuro in bilico per Alex Meret. L’ultimo accordo sottoscritto col club risale a ottobre 2022: prevede un ingaggio da 1,5 milioni di euro a salire e la scadenza al termine della stagione, a meno che la società non voglia prolungare fino al 2025 sfruttando l’opzione unilaterale a proprio favore.

I dialoghi sono in corso, ma l’impressione è che soltanto in estate sarà messa in chiaro la posizione di De Laurentiis, assorbito finora da altre faccende. Nel percorso decisionale potrà incidere anche il parere del nuovo allenatore, dal momento che le possibilità di riconferma per Mazzarri sono davvero poche allo stato attuale. Inoltre Gollini, che in questo periodo è stato chiamato a sostituire il compagno per una lesione di secondo grado al muscolo semimembranoso sinistro rimediata dopo la sfida col Monza, ha fatto un’ottima impressione al presidente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.