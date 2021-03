Gazzetta - Meret può chiedere la cessione: ci sono due club italiani in allerta

Alex Meret non sta trovando continuità al Napoli, con Gattuso che gli preferisce quasi sempre Ospina, ed anche in nazionale non dovrebbe essere tra i tre portieri che partiranno per gli Europei. Senza la garanzia di continuità, Meret potrebbe chiedere di essere ceduto, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport che sottolinea che ci sono diversi club alla finestra: innanzitutto c'è l'Everton di Ancelotti ed in Italia c’è l’Inter per sostituire Samir Handanovic, prossimo a compiere 37 anni. Senza considerare - si legge - che la Roma lo segue da tempo: anche nella scorsa estate il club giallorosso fece un tentativo per averlo in prestito, ma la richiesta fu respinta.