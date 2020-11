Gazzetta - Mertens aveva quasi scelto l'Inter: ribaltone dopo il lavoro ai fianchi di Gattuso

Prima di rinnovare il contratto con il Napoli, Dries Mertens era stato fortemente tentato da raggiungere il suo compagno di nazionale Romelu Lukaku all'Inter. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega anche com'è arrivata poi la retromarcia: "Dries Mertens aveva quasi deciso, 80 per cento, di andare all’Inter: il filo diretto con Lukaku, poi il ribaltone. L’amore di Dries per Napoli e il lavoro ai fianchi di Rino, quel 20 per cento è lievitato".