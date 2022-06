Gazzetta - Mertens, offerte da tre paesi: discorso ormai chiuso col Napoli che punta il sostituto

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Dries Mertens non ha ancora definito il suo futuro.

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Dries Mertens non ha ancora definito il suo futuro. Ha sentito l’Anversa e pure un paio di club tra Brasile e Messico ma non vuole uscire dal grande giro avendo davanti la prospettiva del Mondiale.

Il Napoli dal canto suo si sta muovendo e - come si legge - “Giuntoli sa che, al netto di un sorprendente riavvicinamento con De Laurentiis, la vicenda partenopea del belga si è chiusa e che dunque serve un calciatore al suo posto che sia in grado di infiammare il Maradona. Deulofeu ha il profilo giusto e un costo che può essere ammortizzato attraverso un paio di cessioni (Politano al Valencia e magari Ounas). Dunque, anche in questo caso è pronto il passaggio di testimone tra chi saluta e chi arriva ma bisognerà aspettare che maturino i tempi e, nello specifico, che escano un paio di pedine — oltre a Mertens — per innestare il talento dello spagnolo dell’Udinese nel meccanismo di Spalletti”.