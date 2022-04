Gazzetta - Mertens ricorda il precedente Totti: non vuole diventare un peso come lui

Dries Mertens vuole fortemente il rinnovo di contratto al Napoli, ma non è giusto dire che lo pretende ad ogni costo.

Dries Mertens vuole fortemente il rinnovo di contratto al Napoli, ma non è giusto dire che lo pretende ad ogni costo. Anzi, vorrebbe rimanere solo per fare il bene della squadra, messa sempre al primo posto. Ricordando un precedente, stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport:

"Ciro comunque vuole chiarezza e per questo attenderà la fine della stagione e probabilmente un altro passaggio con l’allenatore per capire meglio. Il giocatore ricorda cosa successe alla Roma con Totti e non intende diventare un “peso” per nessuno. Vuole fortemente rimanere nella città che ama e dove è nato suo figlio, ma non a dispetto di tutto".