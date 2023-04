Gazzetta - Milan, De Ketelaere e Origi flop: i due belgi possono già partire

Due delusioni vere e proprie, entrambi gli avanti belgi, per i quali adesso si possono aprire le porte del mercato.

Un' altra occasione persa anche contro il Bologna per Charles De Ketelaere e Divock Origi, che hanno deluso il Milan e i suoi tifosi nel match pareggiato ieri al Dall'Ara. Due delusioni vere e proprie, entrambi gli avanti belgi, per i quali adesso si possono aprire le porte del mercato. Ne scrive La Gazzetta dello Sport, precisando che le due situazioni sono molto diverse. De Ketelaere, oltre a essere più giovane, è costato circa 35 milioni di euro. Per questo motivo, considerata anche la difficoltà di trovare qualcuno pronto a investire una simile cifra sul mercato, è più probabile che il Milan gli dia una nuova possibilità, come accaduto del resto ai vari Tonali e Leao in passato.