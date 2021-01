Gazzetta - Milik, il Marsiglia insiste ma c'è sempre l'ombra della Juventus a 0 euro

Non sembra arrivare una soluzione per Arek Milik. Quest'oggi la Gazzetta dello Sport racconta che De Laurentiis non molla sul prezzo (almeno 15 milioni), a dispetto delle proposte in arrivo da più parti: "Soprattutto l’Olympique Marsiglia appare determinata, ma sullo sfondo c’è sempre l’ombra della Juve, pronto a prendere il polacco a scadenza. Proprio il ruolo dei campioni d’Italia mette pepe ad una vicenda che ha del paradossale. E il lieto fine è davvero difficile da pronosticare".