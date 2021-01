Gazzetta - Milik, il Marsiglia offre 7mln più 2 di bonus: si attende la risposta di ADL

Arrivano altri aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e l'Olympique Marsiglia per Arkadiusz Milik. A riportarli su Gazzetta.it è il giornalista Carlo Laudisa: "Sale l’offerta per Milik. L’Olympique Marsiglia propone 7 mln più 2 di bonus al Napoli. Per il polacco un quadriennale da 3.5 mln. La trattativa sembra ben avviata, anche se la società campana nell’intesa vuole inserire un diritto sulla rivendita: tra il 20 e il 25%. Ora si aspetta la risposta di De Laurentiis, in ogni caso la vicenda sta entrando nella fase decisiva, anche se sarà necessario attendere la prossima settimana per la svolta vera e propria".