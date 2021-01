Gazzetta - Milik, nuova idea col Marsiglia: scambio con Thauvin in scadenza

Arek Milik vive un momento a metà tra le carte bollate e le manovre di mercato senza sbocchi. La Gazzetta dello Sport racconta che Atletico Madrid e Marsiglia non vanno molto oltre i 6mln di euro per questo nelle ultime ore è subentrata un’altra prospettiva: uno scambio tra Milik e Thauvin, talento classe '93 anche lui in scadenza di contratto con la società francese ma che per questo cerca un ingaggio economicamente importante. Il Napoli intende chiudere per poter monetizzare, ma sullo sfondo per l'estate c'è sempre la Juventus.