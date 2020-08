Gazzetta - Milik-Roma, nell'affare il giovane Riccardi non fa salti di gioia sul Napoli

Con Dzeko verso la Juventus, la Roma vuole Milik in giallorosso, ma il Napoli - oltre a Under (che comincia ad avere richieste in Premier e Bundesliga) e Riccardi (che però non fa salti di gioia) - secondo la Gazzetta dello Sport deve 'accontentarsi' del cash che la Juve pagherebbe per il bosniaco. I giallorossi chiedono 15 milioni, la Juve sembra pronta ad arrivare a 10.