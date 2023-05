Gazzetta - Motta incontra Saputo dopo Bologna-Napoli: vuole restare, ma attenzione al PSG

E' imminente l'incontro fra Thiago Motta e il presidente Joey Saputo, appena rientrato a Bologna.

E' imminente l'incontro fra Thiago Motta e il presidente Joey Saputo, appena rientrato a Bologna. Secondo la Gazzetta dello Sport i due vogliono continuare assieme dopo l'ottimo cammino dei rossobolù: "Nel post Bologna-Napoli (quindi lunedì o martedì) il patròn italo-canadese avrà la riunione programmatica con Motta, l’ad Fenucci, il dt Sartori e il ds Di Vaio. Il cosiddetto “summit” per pianificare il futuro. Il 10 luglio c'è l’avvio del ritiro al quale Thiago Motta sta già pensando, segno che la sua intenzione è quella di restare. E nel suo restare - anche come forma di rispetto per il contratto sottoscritto nella metà del settembre 2022 - il tecnico fisserà tematiche che dovranno essere chiarite in ambito di programmazione.

Motta che ha un contratto fino al 2024 ed è nell’ordine delle cose che la sua permanenza non possa avvenire con l’accordo in scadenza nell’anno che verrà. In almeno sei piazze (rumors), il nome di Thiago Motta è rimbalzato fra le possibili successioni in panchina: ma il grande pericolo è soprattutto uno e della prima ora. Si chiama Paris Saint Germain. E solo la corazzata dell’Emiro potrebbe strappare Thiago Motta che proprio nel club di Parigi ha “finito” da calciatore e iniziato da allenatore nell’Under 19".