Gazzetta - Nainggolan torna al Cagliari: accelerata dopo l'infortunio di Rog

Radja Nainggolan riparte dal passato, e per l'esattezza dalla sua Cagliari. Cosi il centrocampista belga tornerà in Sardegna, in prestito secco dall'Inter. Come riportato da gazzetta.it, per il presidente Tommaso Giulini l'accelerata è stata necessaria anche a causa dell'infortunio di Marko Rog, che ha lasciato sguarnito il centrocampo rossoblu.