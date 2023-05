Gazzetta - Napoli alla ricerca di un esterno d’attacco: occhi su Adama Traoré

Il Napoli cerca un esterno d’attacco per la prossima stagione e tutte le pista condurrebbero in Premier League.

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i club partenopeo campione d'Italia avrebbe posato gli occhi su Adama Traoré, giocatore spagnolo di origine maliana di proprietà del Wolverhampton.