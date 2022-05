Gazzetta - Napoli-Bernardeschi, la Champions è la chiave ma preferirebbe il Milan

Il sondaggio per Federico Bernardeschi da parte del Napoli c'è stato, ma al momento i contatti non si sono ancora evoluti in qualcosa di più

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il sondaggio per Federico Bernardeschi da parte del Napoli c'è stato, ma al momento i contatti non si sono ancora evoluti in qualcosa di più. Prima di tutto perché lo stesso giocatore preferirebbe una soluzione milanese, ma al contempo il fatto di voler restare in Italia e di giocare in Champions mantiene apertissima la strada verso il "Maradona". Uno dei dubbi più grandi riguarda l'ingaggio del giocatore, che a Torino guadagnava 4 milioni a stagione ma che De Laurentiis non è certo pronto a proporre considerando che anche a un pilastro come Koulibaly verrà chiesto di tagliare l'ingaggio da 6 milioni di quasi la metà. Se ne riparlerà più avanti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.