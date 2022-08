Gazzetta - Napoli-Raspadori, fumata grigia col Sassuolo: fissato nuovo appuntamento

Fumata grigia per Giacomo Raspadori al Napoli.

Fumata grigia per Giacomo Raspadori al Napoli. L'incontro andato in scena questo pomeriggio in Abruzzo, protagonisti Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali, ha portato a un esito interlocutorio: resiste una certa distanza fra i 30 milioni di euro messi sul piatto dagli azzurri e i 40 chiesti dal Sassuolo. Secondo gazzetta.it, sarà così necessario un nuovo aggiornamento: le parti, si legge sul portale online della rosea, si rivedranno nella giornata di lunedì.