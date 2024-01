Gazzetta - Napoli-Samardzic, stavolta papà Mladen è fiducioso sulla chiusura dell'affare

Aurelio De Laurentiis lavora per trovare un’intesa con l’Udinese per Samardzic, con cui sta trattando anche per limare i dettagli del contratto.

Aurelio De Laurentiis lavora per trovare un’intesa con l’Udinese per Samardzic, con cui sta trattando anche per limare i dettagli del contratto. Secondo la Gazzetta dello Sport le parti sono vicine e anche papà Mladen – che fece saltare l’accordo con l’Inter in estate – segue con fiducia gli sviluppi.

Il Napoli conta ti chiudere per la prossima settimana, così da potersi concentrare su Soumaré, di proprietà del Leicester ma in prestito al Siviglia, dove però non si è integrato bene. L’ipotesi Napoli lo affascina - si legge -, serve adesso convincere il Siviglia a lasciarlo partire e poi col Leicester si proverà ad ereditare il diritto di riscatto degli andalusi, fissato in estate a 15 milioni. Idee chiare, ma serve accelerare.